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    Ömer Bayram'ın göbeği tartışma yarattı

    Ömer Bayram'ın göbeği tartışma yarattı

    Galatasaray antrenmanında Ömer Bayram'ın göbeği kameralara yansıdı. Taraftar sosyal medyadan tepki gösterdi.
    • 27.07.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:39
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    Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken Galatasaray, hazırlıklarına 2. etap kamp programı kapsamında Avusturya'da devam ediyor.

    Kadrosunu çeşitli oyuncularla güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

    Galatasaray, Avusturya kampında bugün de çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların antrenmanında ilginç bir detay gözlerden kaçmadı.

    Ömer Bayram'ın göbeği tartışma yarattı İZLE

    Ömer Bayram'ın göbeği taraftarı çileden çıkardı

    Kulüp televizyonunda canlı yayınlanan antrenmanda, Ömer Bayram oldukça dikkat çekti.

    Yerli oyuncunun antrenman görüntülerindeki göbeği taraftarın tepkisini topladı.

    Ömer Bayram ın göbeği tartışma yarattı #1

    Ömer Bayram ın göbeği tartışma yarattı #2

    Ömer Bayram ın göbeği tartışma yarattı #3


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