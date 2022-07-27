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- Ömer Bayram'ın göbeği tartışma yarattı
Ömer Bayram'ın göbeği tartışma yarattı
Galatasaray antrenmanında Ömer Bayram'ın göbeği kameralara yansıdı. Taraftar sosyal medyadan tepki gösterdi.
- 27.07.2022 - 13:44
- Güncelleme : 27.07.2022 - 14:39
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken Galatasaray, hazırlıklarına 2. etap kamp programı kapsamında Avusturya'da devam ediyor.
Kadrosunu çeşitli oyuncularla güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Avusturya kampında bugün de çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların antrenmanında ilginç bir detay gözlerden kaçmadı.
Ömer Bayram'ın göbeği tartışma yarattı İZLE
Ömer Bayram'ın göbeği taraftarı çileden çıkardı
Kulüp televizyonunda canlı yayınlanan antrenmanda, Ömer Bayram oldukça dikkat çekti.
Yerli oyuncunun antrenman görüntülerindeki göbeği taraftarın tepkisini topladı.