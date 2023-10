Ömer Faruk Beyaz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Fenerbahçe'den neden ayrıldı

ensonhaber.com

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sonrasında ani bir kararla takımdan ayrılıp Almanya'ya transfer olan ve şu an Hatayspor forması giyen Ömer Faruk Beyaz, beIN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu.

"Sene sonunda neler olacağını göreceğiz"

"Comolli beni istemedi"

Fenerbahçe'de kalmak için çok çabaladığını ancak Damien Comolli'nin kendisini takımda istemediğini söyleyen Ömer Faruk Beyaz, şöyle konuştu:

"Altyapı sorumlusu beni kötülüyordu"

Milli Takım kampına gitmek üzereyken Amerika'ya götürüldüğünü söyleyen Ömer Faruk Beyaz, şu sözlerle açıklamalarına devam etti:

"Arda Güler gibi bir örnek yoktu"

Kendisinden önce kimsenin altyapıdan A takıma yükselmediğini ve bunun için sıkıntılar yaşadığını söyleyen Ömer Faruk Beyaz şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

Sezon bittiğinde sözleşmemizin bitmesine 1 sene kalmıştı. Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını almıştım. Erol Bulut Hocamız gelmişti. Ancak sürekli altyapıdan gelen oyuncu muamelesi görüyordum. Hazırlık maçlarında 5 dakika, 10 dakika sonradan girebiliyordum. Bu yönetilebilecek bir süreçti. Kupa maçlarında 45. dakikada oyundan çıkacağım korkusu yaşıyordum. Umutlarım tükenmeye başlamıştı. Gitmem gerektiğini düşündüm. Yeni bir tecrübe, yeni bir hayat yaşamak istedim. Orada çok boğulmuştum. Benden daha önce kimse çıkmamıştı. Bir Arda Güler örneği yoktu. Bu da beni kötü etkilemişti. Bu süreç beni çok yordu ve ben de ayrılmaya karar verdim. Başkan Ali Koç bana her zaman çok iyi davrandı. Her konuda bana yardımcı oldu. Ancak yaşananlar üst üste artınca beni etkiledi. Ayrılma kararımın ardından devre arasında kadro dışı kaldım ve gideceğim takıma hazırlandım. Her zaman Fenerbahçe taraftarıyım. Futbolun profesyonel bir şey olduğunu biliyorum ama sevgim her zaman Fenerbahçe'yle. Taraftarın bana bir kızgınlığı oldu. Ancak onların bana duyduğu ilgi, yaşadıklarımı değiştirmiyordu.