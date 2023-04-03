Onur Bulut ve Cenk Tosun'dan Arda Güler'e penaltı tepkisi Büyük tartışma yaratan penaltı için teması olmadığını söyleyen Onur Bulut, soyunma odasına giderken Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e tepki gösterdi.

Derbide Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırdığı penaltı, geceye damga vurdu. 38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı.

Bu sırada Cenk Tosun araya girerek "Müdahale olduğuna yemin et Arda." dedi. 18 yaşındaki yıldız ise "Müdahale var abi. Hakem verdi ayrıca, bana değil ona itiraz et." karşılığını verdi.

"Dokunmadan düşüyorsun"

İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda'ya, "Ben sana dokunmadan düşüyorsun." dediği kameralara yansıdı.

Cenk Tosun, Arda Güler'i korudu

Öte yandan Cenk Tosun ise maç sonu verdiği röportajda şöyle konuştu: