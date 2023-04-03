Onur Bulut ve Cenk Tosun'dan Arda Güler'e penaltı tepkisi

Derbide Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kazandırdığı penaltı, geceye damga vurdu. 38. dakikadaki pozisyonda bir temasının olmadığını savunan Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun süre tartıştı.
Bu sırada Cenk Tosun araya girerek "Müdahale olduğuna yemin et Arda." dedi. 18 yaşındaki yıldız ise "Müdahale var abi. Hakem verdi ayrıca, bana değil ona itiraz et." karşılığını verdi.
"Dokunmadan düşüyorsun"
İlk yarı sonunda soyunma odasına da giderken Onur'un pozisyonu konuşmaya devam ettiği ve Arda'ya, "Ben sana dokunmadan düşüyorsun." dediği kameralara yansıdı.
Cenk Tosun, Arda Güler'i korudu
Öte yandan Cenk Tosun ise maç sonu verdiği röportajda şöyle konuştu:
"Arda temastan önce kendini bırakıyor gibi gördüm. İlk penaltıda Arda'ya gittim. 'Temas var abi' dedi. Öyle deyince bir şey demedim inandım. Temas var ama erken bırakmış bana göre. Arda'nın bunu bilinçli olarak yaptığını düşünmüyorum, tertemiz bir çocuk. Arda, benim gördüğüm en yetenekli futbolcu."