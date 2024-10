Onur Göçmez: Bu Beşiktaş'ın davasıdır

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıda Kaplan yaralanarak kanlar içinde kalırken, Gülnar spor müsabakalarından süresiz men edilerek tutuklandı.

"BİZ BUNU TARİHİMİZDE ÇOK YAŞADIK"

Yaşanın olayın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, şu ifadeleri kullandı:

"BAŞKA KARARLARLA BAĞDAŞMIYOR"

Şu anda geldiğimiz noktada Beşiktaş için emek sarf eden, Beşiktaş için mücadele eden ve futbolun gelişmesi için Türkiye'nin her yerine giden Sezgin kardeşimiz dün devletimizin çağrısına hemen cevap verdi. Hiçbir yorum yapmadan, destek almadan kendisi adalete ifade vermeye gitti. Bugün de çıkarılan mahkemede... Bunu söylemek bizlerin içini çok acıtıyor. Biz geçmişte futbol sahalarında hakeme saldıranlar gördük. Kavgalar gördük. Çok şey gördük. İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız. Adalete, devletimize her zaman güveniyoruz dedik. Bugün Sezgin kardeşimizi adalete teslim ettik. Bu verilen karar adil bir karar değildir. Bu karar geçmişte başkaları için alınan kararlarla bağdaşmıyor. Bu Beşiktaş için alınan bir karardır. Bu alınan kararı biz tarihe çok derin harflerle not aldık.