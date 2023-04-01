Orhan Ak: Savunma tarafını yapamadık Kayserispor'a karşı alınan 4-3'lük mağlubiyetin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, "Böyle bir Ramazan gününde buraya gelen taraftarımıza mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm" dedi.

Süper Lig’de 27. hafta maçında Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekip Kayserispor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ardından Trabzonspor'un teknik direktörü Orhan Ak, 90 dakikayı değerlendirdi.

"Savunma tarafını yapamadık"

Orhan Ak, şu açıklamaları yaptı:

"Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Böyle bir Ramazan gününde buraya gelen taraftarımıza mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm. Böyle bir günde, yeni gelen yönetime hoş geldin hediyesi vermek istemiştik. Özellikle ilk yarıda beklediğimizin tam tersi bir oyun. Savunma tarafını yapamadık."

"İkinci yarıda erken yediğimiz gole rağmen döndük"

Orhan Ak, sözlerine şöyle devam etti:

"İkinci yarıda erken yediğimiz gole rağmen döndük, kazanabileceğimiz durum oluştu. Orada yine bir bireysel bir hata. Yine psikoloji değişti. Ondan sonra Kayserispor savunmaya geçti."

"Bu senenin en önemli maçına çıkacağız"

Türkiye Kupası maçına değinen Trabzonspor çalıştırıcısı, şunları söyledi: