Orkun Kökçü: Ailece Beşiktaşlıyız

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, gelecekte Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. Genç futbolcu, "G.Saray da olur ama Beşiktaş olsa daha iyi olur" dedi.

Feyenoord forması 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu.

Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtirken, Galatasaray'a da açık kapı bıraktı.

TRT Spor'a konuşan ve koronavirüs sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Kökçü, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum." dedi.

"AİLECE BEŞİKTAŞLIYIZ"

İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim." dedi.

Galatasaray'a da açık kapı bırakan 19 yaşındaki orta saha, "Profesyoneliz, Galatasaray da büyük takım. Avrupa'da büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. O da olabilir ama yine de Beşiktaş olsa daha iyi olur." ifadesini kullandı.

"BEN TÜRK'ÜM"

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı için sıkıntı yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Orkun, "Birkaç tane isim var burada, onlar biraz zorladılar. Hollanda'dan yana tercihimi kullanacağımı söylediler ama ben Türk'üm. Kendi doğrum olarak Türkiye'yi seçtim. Çok mutluyum bu seçimimden dolayı. Türkiye'den destek görmedim ama destek görmek için yapmadım bu seçimi. Türk'üm ve öyle de kalacağım." diye konuştu.

Genç futbolcu, daha önce Instagram hesabından Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaşarak, siyah-beyazlı takıma gönül verdiğini açıkça dile getirmişti.