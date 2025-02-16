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Haber Merkezi

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki mücadele 1-1 tamamlandı.

Real Madrid, karşılaşmanın 15. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçti.

Real Madrid'de Jude Bellingham, karşılaşmanın 39. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile tamamlandı.

Osasuna'da Ante Budimir, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve durum 1-1'e geldi.

Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.

ARDA, SÜRE ALAMIYOR

Milli futbolcu Arda Güler, yedek başladığı maçta süre alamadı.

Osasuna maçında da oynamayan Arda Güler, böylece son 3 lig maçında süre alamamış oldu.

Milli futbolcu LaLiga'da son kez Real Valladolid maçında 17 dakika sahada kalmıştı.

ARDA'NIN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Arda Güler'in Osasuna maçında yayına yansıyan görüntüsü gündem oldu.

Uzun süre saha kenarında ısınan Arda Güler'in oyuna alınmayacağını öğrendikten sonra kulübeye döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

"MAÇIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİM"

Birçok futbolsever kadro tercihi nedeniyle Ancelotti'ye tepki gösterirken, deneyimli teknik adam maç sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Osasuna maçında sadece 1 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, bu konu ve Arda Güler ile Endrick'in neden süre alamadığıyla ilgili soruya "Maçın dinamiklerini değiştirmek istemedim" yanıtını verdi.

TARTIŞMA YARATTI

İspanyol kaynaklı bazı sitelerde ise Arda Güler ve Endrick'in daha fazla süreyi hak ettiği ve Ancelotti'nin kararlarının taraftarlar arasında ciddi şekilde tartışma yarattığı ifade edildi.