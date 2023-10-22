Osayi-Samuel'den Fred'e övgü: Her maçta yüzde 110'unu veriyor Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, 4-2'lik Hatayspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-Lacivertlilerin ikinci golünü kaydeden Bright Osayi-Samuel, Fred ile birlikte çıktığı röportajda, "Fred çok tecrübeli bir oyuncu. Dünyanın en büyük takımlarında oynadı. Tecrübelerini sahaya yansıtıyor. Saha içinde çok iyi bir lider. Her maçta yüzde 110'unu veriyor. Zaten herkesin bunu yapması gerekiyor kazanabilmemiz için" dedi.

"Daha az oyun oynamaya çalışıyorum"

Bilgisayar oyunlarına olan düşkünlüğü sorulan 25 yaşındaki futbolcu, "Evet ama Fred bizden çok daha iyi, seviye olarak bizden yukarıda. Hocamız da oyun oynamayı sevdiğimizi biliyor. Daha az oynamamızı gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Patron hocamız, o ne derse onu yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.