Osman Çakmak: İdolüm Fatih Terim

Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, Dünya Kupası'nı kazandıkları 2022 yılının kendileri adına unutulmaz bir sene olarak hatırlanacağını söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli takımın teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Futbolculuğu döneminde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği yaşayan, teknik adam olarak da ampute futbolunda Türkiye'yi Avrupa ile dünyada zirveye çıkaran Çakmak, "Dünya Kupası'nı kazandığımız için 2022 yılı ampute futbolunda unutulmayacak başarılarla dolu bir sene oldu." dedi.

"Müzedeki tek eksiği tamamladık"

Çok özverili bir yönetim, futbolcu ve teknik kadroyla çalıştıklarının altını çizen Çakmak, "2018'de penaltı kaçırmıştım ve Dünya Kupası'nı kazanamamıştık. 2019'da annemi ve babamı kaybettim. 2020 yılında pandemi çıktı. Kötü geçen 2 yılın ardından Avrupa şampiyonluğu unvanımızı 2021 yılında koruduk ama 2022 ise tarihe geçen bir yıl oldu. İstanbul’da 85 milyonu gururlandıracak sonucu aldık ve Dünya Kupası’nı kazandık. Müzemizdeki tek eksiği tamamladık, kupayı da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın elinden aldık." diye konuştu.

"Teklifler aldım"

Osman Çakmak, normal futbolda Süper Lig'de yardımcı antrenörlük, 1. Lig ve 2. Lig'de ise teknik direktörlük teklifleri aldığını dile getirdi.

Çakmak, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası öncesi bir Süper Lig takımının kendisiyle görüştüğümü aktararak sözlerine şöyle devam etti: "Kupadan önce Spor Toto Süper Lig'de bir İstanbul takımımızdan yardımcı antrenörlük, kupayı kazandıktan sonra da Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'den teknik direktörlük için 6-7 teklif aldım. Her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Biz ampute futbol olarak Dünya Kupası'nı kazandık ama normal futbolda Katar'a gidememenin üzüntüsünü yaşadık. 2026'da her iki Dünya Kupası'nda da olacağız. Türk futboluna Almanya'dan futbolcu kazandırıyorsak, Şırnak’tan da kazandırmalıyız. Ben genç kardeşlerimize çok güveniyorum."





"Stilimi Fatih Terim'e benzetiyorum"

Teknik direktör Çakmak, mesleğinde örnek aldığı kişinin Fatih Terim olduğunu belirtti.

Terim'le kısa bir süre çalıştığını ve aldıkları her başarıda kendisini arayarak tebrik ettiğini anlatan Çakmak, "Ben stilimi Fatih Terim'e benzetiyorum. Onu örnek alıyorum. Kendisiyle 3 ay çalışma fırsatım da olmuştu. Futbolda her şeyden faydalanmanız lazım, özellikle teknoloji ve bilimden. Bana bir gün 'Ben bu yaşımda kendimi geliştiriyorsam, sen de kendini daha çok geliştireceksin.' demişti. Her gün yeni bir antrenman metoduyla karşılaşıyoruz. Sürekli yeniliğe açık bir teknik adamım." değerlendirmesinde bulundu.