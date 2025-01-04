Osman Özköylü: Hakemliğini, delikanlılığını görelim

İHA

1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor’a 3-0 mağlup olan Iğdır FK'da Teknik Direktör Osman Özköylü maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"BÖYLE BİR SONUCU HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Özköylü, şu şekilde konuştu:

Böyle bir sonucu hiç beklemiyorduk. Bir haftadır Kocaelispor’un hem Ertuğrul Hoca dönemindeki oyunlarını hem de İsmet hoca ile oynayabilecekleri oyunu iyi analiz ettik. İyi başladık ama taç atışından gol yedik. Çok kırılgan bir takımız. Olumsuzluklar oyuncuların cesaretini kırdı. Gol de bizi etkiledi. Ortada pozisyon yokken yediğimiz iki gol bizi çok demoralize etti. Oyuncuların genel yapısı, tepkisi çok yetersiz kalıyor. Kaderimize razı olarak oyunu devam ettiriyoruz. Bu kabul edilebilir değil. Bunu değiştirmemiz lazım. Sahada sorumluluktan kaçıyoruz, temaslı oyunda çok zayıfız. Temaslı oyunu iyi takım karşısında çok çabuk kayboluyoruz. Antrenmanlarda bunu düzeltmek için çok çalışıyoruz ama sahada oyuncular başka bir dünyaya gidiyor. Bizim oyuncularımız bu kadar kötü değil. Kaybolan özgüvenden dolayı basit ve komik hatalar yapıyoruz. Bu da sonuca direkt etki ediyor.

"RADİKAL KARARLAR ALMAK LAZIM"

Özköylü, sahada bir çaba görmedikleri zaman oyuncu değiştirmenin de oyuna etki yapmadığını vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

Sahada isyanı, çabayı göremediğiniz zaman istediğiniz kadar oyuncu değiştirin bizim için handikap oluyor. Böyle bir sonucu yaşadığımız ve yaşattığımız için üzgünüz. Normalde çalıştığım takımlarda bu tür takımlarla karşılaşmayız. Ama burada henüz bunu yerleştiremedik. Çalışıyoruz ama ortaya koyamıyoruz. Sahada dönüşünü alamıyoruz. Karagümrük maçına bakacağız. Sonra eksik yerlerimize transferler yapacağız. Gerekiyorsa farklı şeyleri de düşüneceğiz. Bu şekilde devam edemeyiz. Oyuncu grubu kafa olarak değişime gitmezse fiziki olarak değişime gitmek zorundayız. Radikal kararlar almak lazım. Başkanımız ve yöneticilerimizle oturup konuşacağız, masaya koyacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya çalışacağız.

"İMKANSIZ DEĞİL AMA ZOR"

Zirve yarışındaki puan farkıyla ilgili olarak Özköylü, şu şekilde konuştu:

İlk 2 anlamında puan farkı 13 oldu. Kapatılabilir mi? İmkansız değil ama zor, gerçekçi olmak lazım. Ligde makas dar. Bir maç kaybedip düşme hattına inebilirsiniz ya da tam tersinde play-off hattına girebilirsiniz. İmkanlarımız olağanüstü iyi durumda. Bunun karşılığını çalışandan teknik ekibe ve oyuncuya vermemiz gerekiyor. Bugünkü görüntü bundan çok uzaktı. Beni en çok rahatsız eden, üzen buydu. Kocaelispor’u da tebrik ediyorum. İyi bir takım. Onlara da başarılar diliyorum.

"AİDİYET TAM OLUŞAMADIĞI İÇİN PROBLEM YAŞIYORUZ"

Ankara ile Iğdır arasındaki antrenman ve maç sürecini de değerlendiren Özköylü, şu şekilde konuştu:

Antrenmandan önce toplanıyoruz, antrenmandan sonra tesisi terk ediyoruz. Ankara’da çalışıyoruz. Konaklama tesisimiz ve yemekhanemiz olmadığı için oyuncuları kendi haline bırakıyoruz. Saha yapılana kadar bu takım sürekli gezmiş. Bu hafta perşembe günü Iğdır’a gideceğiz. O ana dek Ankara’dayız. Oranın havasını deplasmana gelen takım kadar yaşıyoruz. Aidiyet tam olarak oluşmadığı için problemler fazla. Ama bugünkü görüntü mazeret değil. Paralarımız günü gününe ödeniyor. Ne istersek yapılıyor.

"POLİSİN, ÇALIŞANIMIZI DARP ETMESİNİ KINIYORUM"

Sahada yaşanan olaylar ve gördüğü sarı kart pozisyonuyla ilgili olarak da Osman Özköylü, şu şekilde konuştu:

Olaylarla ilgili bilgim yok. Ama polislerimizin gereksiz ve sert darbelerinin olduğunu söylediler. Bu çok üzücü. Hadiseyi sakinleştirecek olan polisin, çalışanımızı darp etmesi çok üzücü. Sadece bunu duydum. Bu durumu kınıyorum.

"AYNISINI FENERBAHÇE'YE DE VERME DE DELİKANLILIĞINI GÖRELİM"

Ceza sahası içerisinde Burak Çoban’a yapılan hareketin yüzde 100 penaltı olduğunu söyleyen Özköylü, şu sözleri kaydetti: