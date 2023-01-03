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- Özgüç Türkalp: Ofsaytımsı bir şey var
Özgüç Türkalp: Ofsaytımsı bir şey var
- 03.01.2023 - 17:28
- Güncelleme : 03.01.2023 - 18:11
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'un ev sahipliğinde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta 50. dakikada yaşanan pozisyon, uzun süre tartışma yaratmıştı.
TFF, mücadelede yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarını yayınladı. TFF'nin yayınladığı videoda, Sivasspor'un Galatasaray karşısında bulduğu gol, pozisyonda Nelsson ikinci adam olarak kabul gördüğü için ofsayt nedeniyle iptal edildi.
'Ofsaytımsı' ifadesi tepki çekti
Paylaşılan kaydın ardından VAR hakemi Özgüç Türkalp'in ifadeleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp, "Ofsaytımsı bir şey var." diyerek hakem Erkan Özdamar'ı yanına çağırdı.
Türkalp'in kullandığı 'ofsaytımsı' kelimesi Twitter'da en çok kullanılan kelime oldu. Taraftarlar, bu ifadeye büyük bir tepki gösterdi.