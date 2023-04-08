Özgün Bayraktar'ın Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci paylaşımı olay oldu Özgün Bayraktar, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını paylaştı. Bayraktar'ın kullandığı emojiler sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, ünlü oyuncunun daha sonrasında çektiği video ise eleştirilerin hedefi oldu.

Güldür Güldür adlı komedi programında ünlenen Özgün Bayraktar'ın Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile paylaşımları sosyal medya gündem oldu. Bayraktar, Serdar Aziz ve İrfan Can ile çektirdiği fotoğrafı önce sosyal medyada sarı kırmızı emojilerle paylaştı. Üst üste paylaşımlar geldi Paylaşım gündem olurken, Bayraktar ardından sarı-lacivert ve siyah-beyaz emojilerle de bir paylaşım yaptı. "Üzülmesinler istedim" Ardından konuyla ilgili video çeken ünlü oyuncu şunları kaydetti: "Arkadaşlar etiket koyamamışsın diyorsunuz. Sarı-kırmızı etiket koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Çok tatlı insanlar, yetenekliler. O yüzden yapmadım. Bilerek etiketlemedim görmesinler üzülmesinler istedim." Bu videonun üzerine Özgün Bayraktar'a büyük tepki geldi.