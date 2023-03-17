Pablo Batalla, Bursa şehrine teknik direktör olarak döndü Bölgesel Amatör Lig takımlarından Nilüfer Belediye SK, Bursaspor efsanesi Pablo Martin Battala'yı takımın yeni teknik direktörü yaptı.

Bölgesel Amatör Ligi Grup 14'te yer alan Bursa temsilcisi Nilüfer Belediye SK, önemli bir transfere imza attı.

Ligde oynadığı 18 maçta aldığı 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplayan ekip, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda bulunan ve kulüp efsanelerinden olan Pablo Martin Batalla'yı takımın başına getirdi.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Uzun bir aranın ardından şehre dönen Batalla ile Nilüfer Belediye SK 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Heykeli dikilmişti

8 sezon boyunca Bursaspor forması giyen Batalla, 250 maça çıktı. Arjantinli futbolcu, 68 gol ve 16 asistle mücadele etmişti.

Bursaspor ile yaşadığı şampiyonlukla beraber şehirde efsane haline gelen Battala'nın heykeli 2021'de kulüp tesisinin önüne dikilmişti.