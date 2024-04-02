Patrick Kluivert: Adana Demirspor'dan maaşımı alamadım

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına olay açıklamalarda bulundu.
Kluivert yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük." dedi.
"Maaşlar geç yatmaya başladı"
Maaşları zamanında alamadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık." ifadelerini kullandı.
"Ödemelerimi alamadım"
Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da! Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum.
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