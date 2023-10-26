Patrick Kluivert: Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda lanet var Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrcik Kluivert, 2-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının değerlendirdi. Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmanın oynandığı Atatürk Stadyumu ile ilgili 'lanetli' dedi.

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İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor’u konuk edecek.

Antrenman öncesinde Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Patrick Kluivert, ilk olarak "En Centilmen Teknik Direktör" ödülünü almasıyla ilgili konuşarak, şunları dedi:

Aslında yapılması gereken her şeyi yaptım o gün. Baktığınızda bu tarz maçlarda, bu tarz olaylar yaşanırsa, genellikle kendi hatanızdan oluyor, ben bunu düşündüm. Maçta kendi hatamızdan dolayı böyle olaylar yaşadık. O yüzden maç sonunda da hakemlerle alakalı olmadığını düşündüğüm için kendi öz eleştirimi yaptım. Kendime ve takımıma alakalı, sadece yapılması gerekeni yaptım.

"3 puanı alıp evimizdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz"

Hollandalı teknik adam, takımın kendi performansının altında bir performans gösterdiğini ifade ederek, şunları dedi:

Takımımız da bunun farkında, konuştuk bunları. Artık o maç geride kaldı. Şu an kendi evimizde oynayacağımız maçımız var, bizim için çok önemli. Yaptıklarımızın farkındalığıyla sahaya çıkacağız, neler yapabileceklerimizi de biliyoruz. 3 puan alarak en iyi şekilde galibiyetle kapatırız umarım. En iyi şekilde kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz, her maçta olduğu gibi. En iyi şekilde hazırlandıktan sonra sahaya çıkıp o 3 puanı almak istiyoruz. Çünkü evimizde de kaybetmedik, bu şekilde de devam etmek istiyoruz.

"Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda lanet var"

Fatih Karagümrük maçının değerlendiren Kluivert, şunları dedi:

”Bu tarz maçlar sonrasında futbolcularla iletişim kurmanız gerekiyor, yakınlık göstermemiz gerekiyor. Ben de eski bir futbolcu olarak bunu biliyorum. Turnuva genelinde olabilir, zihinsel olarak hemen atlatmanız gerekiyor bu tarz tümsekleri. Ama bence stadyumla alakalı bir lanet var. Çünkü orada Ankaragücü maçı oynadık, bir beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük’e yenildik. Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş, 4-0’lık bir mağlubiyet de var. O yüzden stada bağlamak istiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)