Paul Bernardoni, Konyaspor'dan ayrıldı

ensonhaber.com

Fahrudin Omerovic yönetimindeki Süper Lig ekibi Konyaspor'da beklenen veda gerçekleşti.

Ligde alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, sezon başında Angers'ten transfer edilen Fransız kaleci Paul Bernardoni ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"Bernardoni ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık"

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kalecimiz Paul Bernardoni ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Bernardoni’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.