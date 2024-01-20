Paul Bernardoni, Konyaspor'dan ayrıldı

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Fahrudin Omerovic yönetimindeki Süper Lig ekibi Konyaspor'da beklenen veda gerçekleşti.
Ligde alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, sezon başında Angers'ten transfer edilen Fransız kaleci Paul Bernardoni ile yollarını ayırdığını duyurdu.
"Bernardoni ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık"
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kalecimiz Paul Bernardoni ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Bernardoni’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken ve kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki file bekçisi Konyaspor formasını 17 resmi maçta giydi. Bernardoni, bu karşılaşmalarda kalesinde 22 gol gördü.
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