Paul Onuachu muhteşem golüyle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırladığı müsabakanın 85. dakikasında sahneye çıkan Paul Onuachu, inanılmaz bir vuruşla bordo-mavililere galibiyeti getiren golü kaydetti.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmadaki golleriyle birlikte Trabzonspor'a 9 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Galibiyeti getiren muhteşem gol

Onuachu, mücadelenin 85. dakikasında inanılmaz bir vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta karşılaşmayı anlatan usta spiker Yalçın Çetin'in gole verdiği tepki de dikkat çekti.

Çetin, Nijeryalı golcünün vuruşu sonrası, "Ooo! Süper bir gol. Süper bir gol. Gerçekten süper bir gol. Onuachu! Sırtı kaleye dönük, topuğuyla... Olağanüstü bir son vuruş" ifadelerini kullandı.