Paul Onuachu: Performansım adına çok mutluyum

İHA

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, maça iyi başladıklarını belirterek, şunları dedi:

"Performansım adına çok mutluyum"

Takımı ve bireysel performansı adına çok mutlu olduğunu dile getiren Onuachu, şu şekilde konuştu:

"Maç maç odaklanıp, hedef alacağım ve gol atmaya çalışacağım"

Hiçbir takımında gol hedefi koymadığını ve maç maç odaklanıp gol atmaya çalışacağını vurgulayan Onuachu, şu açıklamayı yaptı:

"Her rakibe saygı duyacağız"

Süper Lig'in çok bir lig olduğunu kaydeden Onuachu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün oynadığımız takıma bakacak olursanız geçen sene lige çıkmış bir takım olmasına rağmen ne kadar iyi oynadıklarını görebilirsiniz. Bu ligde her takım her takımı yenebilecek kapasitede. Kuvvetli ve zor bir lig. Bunu bugün rakibimizin performansından anlayabiliyorsunuz. Her maçta mücadele edeceğiz. Her rakibe saygı duyacağız.