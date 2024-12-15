Paul Pogba'dan Galatasaray talebi: İdmanlara çıkayım

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Doping cezasının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Fransız yıldız, Galatasaray'da antrenmana çıkmak istiyor. Pogba, bu talebini menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılı yöneticilere iletti.

Paul Pogba'nın bu talebi teknik direktör Okan Buruk'a iletilecek ve 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili değerlendirme yapılacak.

MANCHESTER CITY'YI DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan Independent'te yer alan habere göre, Manchester City, orta sahada yaşadığı sıkıntıların ardından Pogba ile temasa geçti. Deneyimli yıldız ise Manchester United geçmişi nedeniyle şu anda Manchester City'nin ilgisine sıcak bakmıyor.

NE ZAMAN SAHAYA ÇIKACAK?

Paul Pogba, doping kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men (Ağustos 2023) cezası almıştı. Fransız yıldızın bu cezası daha sonra 18 aya düşürülmüştü. Pogba, ocak ayından itibaren antrenmanlara başlayabilecek. Yıldız futbolcu, mart ayından itibaren ise yeniden sahaya çıkabilecek.

Doping cezası aldığı dönemde Juventus forması giyen Paul Pogba, 1 Aralık 2024'de sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İtalyan ekibinden ayrılmıştı.