Pazarspor, TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım oldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup play-off finalinde Pazarspor, Somaspor'u 3-2 yenerek 2'nci Lig'e yükseldi.

Antalya'da Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Calista Sports Center futbol sahasında oynanan final mücadelesinde Somaspor ile Pazaspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi; 19 ile 45+1’inci dakikalarda Mehmet Aytemiz ve 43’üncü dakikada Can Muhammet Vural’ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti. Somaspor’un golleri ise 73’üncü dakikada Nurettin Çağlar ve 90+3’üncü dakikada penaltıdan Mehmet Uysal’dan geldi.

KUPASINI ALDI

Karşılaşmanın ardından TFF 2’nci Lig’e yükselen Pazarspor için kupa töreni düzenlendi. Törende pandemi nedeniyle futbolcular madalyalarını kendileri alarak platforma çıktı. Daha sonra 2’nci Lig’e yükselen Pazarspor’un kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kulüp başkanı Mustafa Taşkın ve takım kaptanı Şehmuz Abdulkadir Aksu’ya verdi. Ayrıca hakem üçlüsüne de plaket verildi.

Pazarspor takımı tören sonunda kupa sevincini yöneticileriyle paylaştı. Kupa töreni sırasında 18 kişilik kadro dışında kalan ve tribünden maçı seyreden Pazarsporlu futbolcular tören alanına alınmayınca Pazarspsorlu yönetici ve oyuncular tepki gösterdi. Tören sonunda sahaya gelerek fotoğraf çektiren futbolcular, “Şampiyonluğumuzu kutlayamadık” ifadelerini kullandılar.