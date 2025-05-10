Pedro Malheiro: Düşünmemiz gereken final maçı

Haber Merkezi

Süper Lig'de 35. haftada Trabzonspor, Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

"DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN FİNAL MAÇI"

Malheiro, "Maça aslında iyi başladık. Galatasaray'ın oyun kurulumlarını engelledik Biz de aslında iyi bir oyun ortaya koyduk, istediklerimizi yaptık, fırsatlarımız da vardı. İlk golü biz atabilseydik maçı farklı bir havaya sokabilirdi. Ancak kaybettik. Şu an kaybettik." dedi.

Malheiro, Galatasaray ile kupada oynayacakları final maçı için, "Düşünmemiz gereken final maçı. Bunlar iki farklı maç olacak. Final maçı daha farklı olacak. En iyi oyunla kupayı kazanacağımızdan eminim ben." sözlerini sarf etti.