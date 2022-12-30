Pele ve Maradona'dan geriye o anlar kaldı

Pele ve Maradona'dan geriye o anlar kaldı

2 yıl önce hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ardından şimdi de Pele hayata gözlerini yumdu. Tarihin iki efsanesinden geriye bir TV programında futbol şovu yaptıkları anlar kaldı.

Dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti...

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 1 yıldan uzun süredir hastanede kolon kanseri tedavisi görüyordu.

Pele, dün 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Pele'nin ölümü sonrası akıllara, 2020 yılında hayatını kaybeden bir diğer efsane Diego Armando Maradona'yla olan videosu geldi.

İki efsane bir arada

İki efsane, son olarak bir TV programında bir araya gelmişti.

Kafa paslaşması yapan iki isim, futbolseverleri adeta mest etmişti.

Pele'nin ölümü sonrası yeniden gündem olan video, futbol dünyasını bir kez daha duygulandırdı.

Öte yandan 2 yıl önce hayatını kaybeden Maradona'nın vefatı sonrası Pele'den duygusal bir mesaj gelmişti.

Pele ve Maradona kafa topu oynuyor



"Bir gün, gökyüzünde seninle birlikte futbol oynayacağız"

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Pele, "Ben çok değerli bir arkadaş kaybettim, dünya ise bir efsaneyi kaybetti. Bir gün, gökyüzünde seninle birlikte futbol oynayacağız." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İşte iki efsanenin, futbolseverleri bir kez daha duygulandıran o anları...

Pele'den Maradona için başsağlığı mesajı



