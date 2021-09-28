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Pelkas, Olympiakos maçında oynamak istiyor

Pelkas, Olympiakos maçında oynamak istiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas, Olympiakos maçında sahada olmak istiyor. Pereira'dan şans isteyen oyuncu, "Her anlamda hazırım ve takımıma katkı vereceğime inancım tam. Şans bekliyorum" dedi.