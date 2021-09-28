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    Pelkas, Olympiakos maçında oynamak istiyor

    Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas, Olympiakos maçında sahada olmak istiyor. Pereira'dan şans isteyen oyuncu, "Her anlamda hazırım ve takımıma katkı vereceğime inancım tam. Şans bekliyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 16:58
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    Pelkas, Olympiakos maçında oynamak istiyor

    Yunanistan'da oynadığı dönemde müthiş performanslar ortaya koyan Dimitrios Pelkas, çok iyi tanıdığı Olympiakos'a karşı şans bekliyor.

    Yunan yıldız, Paok'ta oynadığı dönemde özellikle Olympiakos maçlarında rakibin korkulu rüyası olurken eski takımıyla çıktığı 201 maça 44 gol, 32 asistle damga vurmuştu.

    Pelkas, Olympiakos maçında oynamak istiyor #1

    "KENDİME İNACIM TAM"

    Başarılı oyuncu, Pereira ile perşembe günü oynanacak maç için bir görüşme gerçekleştirdi. Hocasından şans isteyen oyuncunun, "Kendimi her anlamda hazır hissediyorum. Takımıma katkı vereceğime inancım tam. Bu maçta görev verirseniz kazanmamıza yardımcı olabilirim." dediği öğrenildi.

    Pelkas, Olympiakos maçında oynamak istiyor #2

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