Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takım bugün oynanacak maç ile belli olacak. Pendikspor ile Bodrumspor'un karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Türkiye 1.Lig Yükselme Play-Off Final maçının detayları belli oldu. 1. Lig'i 3. sırada tamamlayan Pendikspor ile Play-Off turunda finale kalmayı başaran Bodrumspor, Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak.
İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Pendikspor sahasında 3-0 kazanırken ikinci maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu iki takım bu yıl üçüncü kez kozlarını paylaşacak ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen takım belli olacak.
Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak?
Pendikspor - Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak maç TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.