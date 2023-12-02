Pendikspor - Galatasaray maçında elektrikler kesildi! Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 37. dakikasında stadyumun elektrikleri kesildi. Saniyeler içerisinde saha yeniden aydınlığa kavuştu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ise sahalarda ender gelişen bir olay yaşandı.

Kısa sürede elektrik yeniden geldi

Dakikalar 37'yi gösterdiği sırada stadyumda kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı ve oyun durdu.

Saniyeler sonra ise stadın yeniden aydınlığa kavuşmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)