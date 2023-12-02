Pendikspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak.

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Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil Akbunar, Erencan

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi