Pendikspor ile Çorum FK yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Konuk ekip Çorum FK, 30. dakikada Ferhat Yazgan'ın penaltısı ve 38. dakikada Thomas Verheydt'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Pendikspor, 60. dakikada Bekir Karadeniz ve 80. dakikada Yonathan Del Valle'nin golleriyle eşitliği sağladı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla Çorum FK 46, Pendikspor ise 41 puana yükseldi.
Çorum, gelecek hafta Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
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