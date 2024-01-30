Pendikspor, Oscar Romero ile yollarını ayırdı

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Paraguaylı futbolcu Oscar Romero ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Oscar Romero ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Oscar Romero'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.