Pendikspor, yeni transferleriyle çıkışa geçti Süper Lig’in 24. haftasında Adana Demirspor’u sahasında 2-1 mağlup eden Pendikspor, son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. İstanbul ekibinin bu yükselişinde devre arasında yapılan yeni transferlerin önemli katkısı oldu.

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Ivo Vieria'nın ekibi Pendikspor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Adana Demirspor, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Pendikspor oldu.

Pendikspor, iki golle güldü

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir'den geldi.

İki golün de asistini yapan Mame Thiam karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 90+10'da Nani attı.

72. dakikada kırmızı kart gören Halil Akbunar ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Pendikspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 26 yaptı.

Ligde son olarak Antalyaspor'a evinde mağlup olan İstanbul ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Son 5 müsabakada 11 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Adana Demirspor’u yenerken, Hatayspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Pendikspor, Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni transferler takıma güç kattı

Pendikspor'un yükselişindeki en büyük pay sahipleri ise yeni transferleri oldu.

Hücum bölgesi için Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kiralayan Kayserispor'dan da Mame Thiam'ı renklerine bağlayan İstanbul temsilcisi, yeni oyuncularıyla başarılı sonuçlar aldı.

Umut, 5 maçta 4 gol attı

30 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Nayir, Pendik formasıyla çıktığı 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçta 4 gol kaydetti.

Umut Nayir, daha önce ligde Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında, Türkiye Kupası’nda da Antalyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Başarılı futbolcunun kırmızı-beyazlı formayla 1 de asisti bulunuyor.

Thiam'dan 6 gol katkısı

Mame Thiam ise, sezonunun ilk bölümünde Kayserispor formasıyla gösterdiği başarıyı Pendikspor'da da sürdürdü.

Kayseri ekibiyle bu sezon 19 maçta 12 gol ve 2 asistle mücadele eden Thiam, Pendikspor formasını 5 kez giydi.

31 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.