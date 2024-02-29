Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi

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Süper Lig'de kalmak isteyen Pendikspor'da bir gelişme yaşandı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Pendik duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada şunları söyledi:

Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira'a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.