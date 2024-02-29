Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi
ensonhaber.com

Süper Lig'de kalmak isteyen Pendikspor'da bir gelişme yaşandı.

İstanbul ekibi, teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Pendik duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada şunları söyledi:

Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira'a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

21 maçta 7 galibiyet aldı

48 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Pendikspor'un başında çıktığı 21 resmi maçta 7 galibiyet 4 beraberlik 10 mağlubiyet elde etmişti.