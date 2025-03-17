Performansı tartışma konusu olan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi

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Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında bırakılan 2 puanın ardından eleştiri oklarının hedefinde olan isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında takımının son penaltı vuruşunu kaçıran Yandaş, eleştirilen isimlerden biri olmuştu.

YİNE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Yandaş'ın performansına isyan eden sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun takımdaki varlığını sorguladı.

Sosyal medyada çokça eleştirilen Mert Hakan'la ilgili, 'Takımda kurtarıcı olarak giren oyuncuya bakın' yorumları yapıldı.

ÖZÜR DİLEDİ: NE SÖYLESELER HAKLILAR

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mert Hakan Yandaş, camiadan aflarını istedi.

Yandaş, açıklamasında "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok." sözlerini sarf etti.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)