Peter Etebo: Gençlerbirliği'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak

AA & Ensonhaber

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 4 maçta 10 puan topladıklarına ve gol yemediklerine işaret etti.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Takımın "iyi hava" yakaladığını dile getiren Etebo, şu şekilde konuştu:

Önümüzde çok uzun bir yol var. Çok fazla maç var. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hocamız da bunu söylüyor. Hocamızın bir oyunu var, onu oturtmaya çalışıyor. Maç maç bakıyoruz. Bu şekilde gidersek işin sonunda iyi yerlere varabiliriz.

"HER OYUNCUNUN HAYALİ SÜPER LİG'DE OYNAMAKTIR"

"Gençlerbirliği sezon sonunda Süper Lig hasretini sonlandırabilecek mi?" sorusuna Etebo, şu yanıtı verdi:

Her oyuncunun hayali Süper Lig'de oynamaktır. Benim de hayalim o. Buradaki tüm oyuncu arkadaşlarımızın da hayali o. Bence tüm futbol kamuoyu da Gençlerbirliği'ni, Süper Lig'de görmeyi özlemiştir. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eğer sonlara doğru yine yukarılarda olursak neden olmasın.

"PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

Başkent ekibinin bu sezon değişmez isimlerinden 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bireysel performansıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: