PFDK aldığı kararları duyurdu! Ali Koç ve Metin Öztürk'e ceza yok Profesyonel Disiplin Kurulu, aldığı yeni kararları açıkladı. Süper Lig'den 4 kulüp para cezası alırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk için ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 400 bin, Galatasaray'a 350 bin, Beşiktaş'a 112 bin ve Samsunspor'a 150 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ertuğrul Doğan ve Murat Sancak para cezası aldı

Kurul, Pendiksporlu futbolcu Halil Akbunar'ın 2 maç men cezasını da onadı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 600 bin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 78 bin ve Adana Demirspor idarecisi Metin Korkmaz da 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Ali Koç ve Metin Öztürk'e ceza verilmedi

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk için ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)