PFDK, Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler kazanmıştı.

Trabzonspor'un gollerini 59 ve 67. dakikalarda penaltıdan Simon Banza kaydetmişti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Fred, 75. dakikada Edin Dzeko 90+12'de Sofyan Amrabat'tan gelmişti.

1 MAÇ CEZA ALDI

Bu müsabakanın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı hareketler gündem yaratmıştı.

Alınan 3 puanın ardından Trabzonspor tribünlerine doğru sevincini gösteren Portekizli teknik adam PFDK'ya sevk edilmişti.

Başarılı çalıştırıcı hakkında ise verilen karar resmen açıklandı.

Mourinho'ya rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

PFDK KARARLARI

PFDK'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu'nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 – K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT'nin 75/2. maddesi doğrultusunda CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bahse konu ifadelerin sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı nitelikte ve TFF'nin saygınlığını zedeleyici, Türk futbolunun değerini düşürmeye yönelik, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca takdiren 900.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

ACUN ILICALI DA CEZA ALDI

Öte yandan PFDK, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da 600 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALİ ACUN ILICALI'nın, 03.11.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, ifadeleri içerisinde geçen ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca bahse konu maddede geçen alt sınır olan 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

DZEKO'YA CEZA YOK

PFDK, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko'ya ise ceza tayinine yer olmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDIN DZEKO hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; bahse konu beyanların ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı ve ayrıca bir disiplin ihlali barındırmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

YARDIMCI ANTRENÖRLERE İKİŞER MAÇ CEZA

Öte yandan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler Sandro Zufic ve Salvatore Foti'ye ikişer maç ceza verildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 74.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SALVATORE FOTI'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

ERTUĞRUL DOĞAN'A DA CEZA VERİLDİ

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ise Fenerbahçe maçı sonrası açıklamaları nedeniyle 465 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.