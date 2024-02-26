PFDK, Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men cezası verdi.

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ensonhaber.com

Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi'nin görüntü tartışması son buldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Icardi ne demişti?

Sabah'ın haberine göre; yakın çevresine yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Icardi, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum." sözlerini sarf etmişti.

Derbide sahada

Bu akşam (pazartesi günü) oynanacak Antalyaspor maçında cezasını çekecek olan Mauro Icardi, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.

TFF'nin geçmiş dönemde verdiği cezalar

Süper Lig'de geçmiş dönemlerde benzer hareketleri yapan futbolcular, TFF tarafından ceza almıştı.

Raul Meireles 4, Sadık Çiftpınar 4, Van Persie 3, Valentin Rosier 2 maç, Pascal Nouma ise 7 ay cezaya çarptırılmıştı.

Beşiktaş, Nouma'nın yaptığı bu hareketin ardından oyuncuyla yollarını ayırmıştı.