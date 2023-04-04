PFDK, Rashad Muhammed'e 2 maç ceza verdi

AA
1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etmişti. Bu mücadelede 45+2. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Keçiörengücü oyuncusu Rashad Muhammed hakkında karar verildi.
2 maçtan men edildi
PFDK'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.
Kurulun ayrıca Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdiği belirtildi.