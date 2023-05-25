PFDK, Şenol Güneş'e para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verilen cezayı açıkladı.

Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrasında 'basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' PFDK tarafından 104 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelede siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen güçlü rakibini deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etmişti.

Maçın ardından ise Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş TFF'yi eleştirmişti. Güneş, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."