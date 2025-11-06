PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Orkun Kökçü ise Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.

BOUCHOUARI DE 2 MAÇ CEZA ALDI

Öte yandan Trabzonspor'da Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari, 2 maç ceza aldı.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla yenilmişti.

Mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrası Orkun Kökçü, 26. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Orkun’un kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da sahaya girerek su şişesine tekme atmıştı.

Tecrübeli teknik adam da bu hareketinin ardından kırmızı kart görmüştü.

Sergen Yalçın, kırmızı kartın ardından hakem Ali Yılmaz’ın üzerine doğru yürüyerek itirazlarda bulunmuştu.

52 yaşındaki teknik adam, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi ve sonrasında da tribüne çıkmıştı.

PFDK'NIN KARARLARI

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

1- Kocaelispor Kulübü’nün, 31.10.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey alt E-kuzey üst E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Galatasaray’ın, 01.11.2025 tarihinde oynanan Galatasaray -Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribün 118-119-120-121-218-219-220, kuzey tribün 105-106-107-108, doğu tribün 112-113-114-414-415-416, batı tribün 101-102 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Trabzonspor’un, 01.11.2025 tarihinde oynanan Galatasaray -Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Benjamin Bouchouari’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kayserispor Kulübü’nün, 02.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi’nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Vito Tercolo’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü antrenörü Vito Tercolo’nun, delegasyon 2’de akredite edilmesine rağmen müsabakanın ikinci yarında izinsiz bir şekilde yedek kulübesine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

5- Beşiktaş’ın, 02.11.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto (Kuzey Alt) tribün 106-107-108-109-110, doğu üst tribün 415-416, Baba Hakkı (Doğu Alt) tribün 115-116-117, güney alt tribün 120-121-122, güney üst tribün 422-423-424, Spor Toto (Kuzey Üst) tribün 407-408-409, Şeref Bey (Batı Alt) tribün 102-103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Spor Toto (Kuzey Alt) tribün 112 ve Kartal Yuvası VIP Tribün 101 VIP numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, Sportif Ekipman Talimatı’na aykırılık nedeniyle aynı talimatın 22/1. maddesi uyarınca 500.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın’ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Orkun Kökçü’nün, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

6- Fenerbahçe’nin, 02.11.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 520.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Çaykur Rizespor’un, 03.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fatih Kargümrük Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta kale arkası deniz tribün B ve kapalı deniz tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."