PFDK'dan Adem Büyük'e 3 Ozan Tufan'a 2 maç ceza

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PFDK, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2, Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç ceza verdi. Ayrıca Sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de oynanan 28. hafta maçlarının ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilenler hakkında kararını açıkladı.

OZAN TUFAN'A 2, ADEM BÜYÜK'E 3 MAÇ CEZA

Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Adem Büyük'e 3 maç men cezası verdi.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Ozan Tufan ise 2 maçla cezalandırıldı.

ALİ KOÇ 45, SEMİH ÖZSOY 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy da kulüp televizyonunda yaptıkları sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle flaş cezalar aldı.

Disiplin Kurulu, Ali Koç'a 45 gün, Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.