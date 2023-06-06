PFDK'dan Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu hafta oynanacak olan 38. ve son hafta maçlarıyla resmen sona eriyor.

Geride kalan 36. haftanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

3 kulüp para cezası aldı

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Kayserisporlu futbolcu Yaw Ackah'a ise Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.