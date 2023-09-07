PFDK'dan Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye 400'er bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Çebi'nin, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği ifade edilmişti.

Beşiktaş Kulübü de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula yollanmıştı.

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400'er bin TL para cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin sevkleri hakkında aldığı yeni kararları açıkladı.

PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.

Galatasaray da para cezası aldı

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü deplasmanında yapılan çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon ilk kez yapılması sebebiyle ihtar cezası aldığı ve Galatasaray Kulübü'nün Gaziantep FK deplasmanında merdiven boşluklarının ikinci kez boş bırakılmaması sebebiyle 105 bin TL, yaşanan saha olayları sebebiyle de 224 bin TL para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.