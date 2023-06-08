PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu oynanan 38. hafta müsabakalarıyla tamamlandı. Biten sezonun ardından Türkiye Futbol Federasyonu, bazı kulüplere para cezası verdiği duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'a 468 bin 500, Fenerbahçe'ye 225 bin, Beşiktaş'a 310 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Mustafa Er, 1 maç men cezası aldı

Kurul ayrıca, Konyaspor idarecisi İbrahim Şahin'e 11 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası, Kayserispor'a 56 bin, Ankaragücü'ne 246 bin, Kasımpaşa'ya 175 bin, Giresunspor'a 125 bin, Ümraniyepor Teknik Direktörü Mustafa Er'e de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası uyguladı.