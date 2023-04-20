PFDK'dan Hosseini ve Umut Güneş'e ceza Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini ve Alanyasporlu Umut Güneş 2'şer maç men cezasına çarptırıldı.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 29. haftasındaki disiplin ihlalleriyle ilgili 2 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir, 15 Nisan'daki İstanbulspor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 18 bin lira ceza aldı.

Ankaragücü ise 15 Nisan'daki Fenerbahçe maçında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ile taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesi nedenleriyle toplam 181 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Hosseini ile Umut Güneş, 2 maç men cezası aldı

Kayserisporlu oyuncu Seyedmajid Hosseini, 14 Nisan'daki Galatasaray, Alanyasporlu oyuncu Umut Güneş ise 14 Nisan'daki Antalyaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men edildi.

PFDK, Antalyasporlu bazı taraftarların 14 Nisan'daki Alanyaspor maçında çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, elektronik kartlarının bloke edilerek bir sonraki müsabakaya girişlerini engellemeye yönelik karar aldı.