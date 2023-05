PFDK'dan İrfan Can kararı: 2 maç ceza aldı Sivasspor maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. Karara göre İrfan Can, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak.

ensonhaber.com Süper Lig'de 32. haftada Sivasspor deplasmanında oynayan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenmişti. Fenerbahçe'de 45+5'te ise İrfan Can Kahveci kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart gören İrfan Can PFDK'ye sevk edilmişti. 2 resmi maçtan men cezası aldı PFDK, İrfan Can Kahveci'nin cezasını açıkladı. Kurul, sarı-lacivertli oyuncuya 2 resmi maçtan men cezası verdi. Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşısında doğrudan kırmızı kart gördü Haberin Detayları Trabzonspor maçında yok İrfan Can Kahveci, 4 maçtan az ceza aldığı için cezasını lig maçlarında çekecek. 27 yaşındaki futbolcu, ligdeki Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek. Kupa maçında forma giyecek Öte yandan İrfan Can, kupada 3 Mayıs'ta oynanacak Sivasspor maçında forma giyebilecek. Takım ile birlikte Sivas'a gitmeyen deneyimli futbolcu, daha sonra başkan Ali Koç'un uçağı ile kente gidecek. Futbol talimatı ne diyor Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan kurala göre, bir futbolcu 4 maça kadar cezalarını, ilgili kategorideki maçlarda çekiyor. 4 maçtan fazla olan cezalar ise kategori ayırt etmeksizin infaz ediliyor. Futbol talimatı Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan profesyonel futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler. Resmi müsabakadaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan profesyonel futbolcular ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip resmi müsabakalarda infaz edilir.