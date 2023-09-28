PFDK'dan Ömer Erdoğan ve Kevin Rodrigues'e men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Süper Lig'de geride kalan hafta sonrasında verilen cezaları duyurdu.
TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, Kevin Rodrigues'e de Kasımpaşa maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.
Kurulun Fenerbahçe'ye 307 bin, Ankaragücü'ne 240 bin, Konyaspor, Başakşehir ve Pendikspor'a 112'şer bin, Rizespor, Hatayspor ve Adana Demirspor'a da 27'şer bin lira para cezası verdiği aktarıldı.
Selahattin Baki'ye para cezası verildi
Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'ye de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.