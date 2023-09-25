Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'den hakem eleştirisi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Alanyaspor maçında bir penaltılarının verilmediğini, yüzde 100 gol pozisyonuna çıkarken takımın atağının kesildiğini ileri sürerek hakem yönetimini eleştirdi.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada bu sezon 12 resmi maçının 12'sini de kazanan futbolcular ve teknik direktör İsmail Kartal ile tüm teknik heyeti kutladı.

Tüm taraftarlara da teşekkür eden Baki, maçın hakem yönetimini ise eleştirerek bugün yorum yapmak yerine bazı tespitlerde bulmak istediklerini söyledi.

İlk beş hafta konuşmamayı tercih ettiklerini belirten Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her ne kadar aramızda telkinlerde bulunsak da artık öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'ye verilmeyen penaltı, gayet normal bir pozisyonda yüzde 100 diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna çıkarken takımın atağının kesilmesi, gayet zorlama bir şekilde kaptanımız Dzeko ile İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kartlar ve ne hikmetse yine Fenerbahçe'ye nasip olan, gereğinden fazla uzun süren, insanların sinir uçlarıyla oynayan VAR araştırması. Biz daha önce 9 saniyede penaltısı iptal edilmiş, 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilmiş bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol. Hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için niye uğraşıldı? Neler arandı? Niye bu detaylar, bu dinamikler aranıyor? Bunların da artık TFF yetkililerince Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılmasını bekliyoruz.

"Yorum yerine tespitlerde bulunmayı daha uygun gördük"

Baki, Fenerbahçe dahil Türkiye'deki birçok kulübün önemli isimleri kadrosuna dahil ettiğini hatırlattı.

Türkiye liginin konuşulur hale geldiğini vurgulayan Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün Avrupa'da en üst seviyeyi görmüş bazı oyuncularımız, Avrupa'da ciddi istatistikler, ciddi kariyerler yapmış oyuncularımız, 'Biz hayretler içerisindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını beraber seyrettik. Aradaki niyet farkı gerçekten insanı hayret ettiriyor. Yani rakiplere verilen, yaratılan diyeyim, penaltılar, yaratılan lehte pozisyonlar... Bugün bizim başımıza gelenler... Dolayısıyla hakemlerin Türk futbolunu artık bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor. Bu kadar büyük, değerli, kariyerli isimler gelmiş, uzun bir süre sonra Türkiye ligi konuşulmaya başlanmış. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yorum yerine tespitlerde bulunmayı daha uygun gördük. Ancak Fenerbahçe camiası için yorum yapma hakkımız da her zaman saklıdır.

Baki, Avrupa'daki üst düzey liglerde VAR incelemesinin ne kadar sürdüğüne bakılmasını istedi.

Bugün konuşmalarının tek sebebinin sadece Alanyaspor maçı olmadığını vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, "Sadece bugünkü maç, ciddi kariyer ve ciddi gergin maçlar yaşamış, hayatları böyle geçmiş insanları bile şaşırtmaya yetti. Bugün Fenerbahçe refleksini, hatırlatmasını ortaya koymak istedik. Bunun ötesinde bir yorum gerekiyorsa, zaten Sayın Başkan'ımızla ya da uygun gördüğü bir yönetici ile yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.