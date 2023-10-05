PFDK'dan Trabzonspor Başkanı Doğan'a para cezası

AA & Ensonhaber
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ertuğrul Doğan'a, Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle ceza uyguladı.
Kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a ceza
PFDK, Beşiktaş Kulübüne Yukatel Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor ile oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 528 bin lira para cezası verdi.
Diğer cezalar
Mondihome Kayserispor'a da stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurul ayrıca, Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin'e 2 maç ceza ve Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış