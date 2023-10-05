PFDK'dan Trabzonspor Başkanı Doğan'a para cezası TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 200 bin lira para cezası verdi.

AA & Ensonhaber

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ertuğrul Doğan'a, Siltaş Yapı Pendikspor maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma nedeniyle ceza uyguladı.

Kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a ceza

PFDK, Beşiktaş Kulübüne Yukatel Adana Demirspor ve Tümosan Konyaspor ile oynanan maçlarda çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 528 bin lira para cezası verdi.

Diğer cezalar

Mondihome Kayserispor'a da stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul ayrıca, Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin'e 2 maç ceza ve Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.