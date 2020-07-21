Pioli: Hakan Çalhanoğlu örnek bir oyuncu olabilir

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında, hocası Stefano Pioli övgü dolu sözler sarf etti.

Serie A'nın 35. haftasında Sassuolo ile karşılaşacak olan Milan'da teknik direktör Stefano Pioli, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

''HAKAN, TAKIM İÇİN ÖRNEK OLABİLİR''

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pioli, bu sezon çıktığı 31 lig maçında 7 gole imza atan ve son dönemde takımının gol yükünü sırtlayan oyuncuların başında gelen A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu sözler söyledi:

"Hakan'dan böyle bir gelişim bekliyordum zaten; çünkü üst düzey bir oyuncu olmak için gerekli tekniğe, fiziğe ve mental özelliklere sahip ve bunu da sahada yaptıklarıyla kanıtlıyor. Kendini daha da geliştirebileceğine ve bu takım için örnek bir oyuncu olabileceğine inanıyorum."

26 yaşındaki oyuncu, son olarak Milan'ın Bologna'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.