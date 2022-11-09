Pirlo ve Fatih Terim yıllar sonra bir arada

Pirlo ve Fatih Terim yıllar sonra bir arada

Efsane teknik direktör Fatih Terim ve Fatih Karagümrük'ün çalıştırıcısı Andrea Pirlo, İtalya Konsolosluğu'nun düzenlediği Türk-İtalyan buluşmasında bir araya geldi.

Efsane teknik direktör Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu’nda Türk-İtalyan buluşmasına konuşmacı olarak çağırıldı.

Konuşmayı, Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile Anadolu Efes'in İtalyan basketbolcusu Achille Polonara da takip etti.

Öte yandan Pirlo ve Fatih Terim'in bir araya gelmesi de çok dikkat çekti.

Pirlo, Fatih Terim için ne demişti?

Çünkü sezon başında Fatih Karagümrük anlaşarak Türkiye'ye ayak basan ve imzayı atan Pirlo, futbolculuk yıllarında Fatih Terim'in öğrencisiydi.

İtalyan çalıştırıcı, otobiyografisinde İmparator lakabıyla da tanınan teknik adam hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Pirlo, “Terim’in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız uzun zaman almadı.” şeklinde görüş belirtmişti.

Bu sözler üzerine Terim ve Pirlo'nun küs olduğu iddia edilse de bu buluşmanın ardından buzların eridiği öğrenildi.