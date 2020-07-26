Dolar
6.8449
-0.0452%
Euro
7.9693
-0.1666%
Altın
1901.43
-0.0052%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
67977.93
2.7728%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu

    Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu

    Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off yarı final maçları sonuçlandı. Akhisar'ı 1-0 yenen Karagümrük ve Bursaspor'u 4-1 yenen Adana Demirspor finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 23:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu

    TFF 1. Lig play-off yarı final maçları tamamlandı. Adana Demirspor, Karagümrük ile finalde karşılaşacak.

    ADANA DEMİRSPOR'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

    0-0 biten ilk maçın rövanşında Adana Demirspor, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Adana temsilcisi karşılaşmayı 4-1 kazandı ve finale yükseldi. Mavi-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+13. dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı.

    Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu #1

    KARAGÜMRÜK TEK GOLLE FİNALDE

    İstanbul'da 3-3 biten maçın rövanşında Karagümrük, Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sabo kaydetti.

    Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu #2

    PLAY-OFF FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

    Karagümrük ile Adana Demirspor, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak ve Hatayspor ile Erzurum BB'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.

    Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu #3

    Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu #4

    Görüş Bildir