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Play-off finaline çıkan takımlar belli oldu
- Haber Merkezi
- 26.07.2020 - 23:01
TFF 1. Lig play-off yarı final maçları tamamlandı. Adana Demirspor, Karagümrük ile finalde karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET
0-0 biten ilk maçın rövanşında Adana Demirspor, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Adana temsilcisi karşılaşmayı 4-1 kazandı ve finale yükseldi. Mavi-lacivertli takıma galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+13. dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı.
KARAGÜMRÜK TEK GOLLE FİNALDE
İstanbul'da 3-3 biten maçın rövanşında Karagümrük, Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sabo kaydetti.
PLAY-OFF FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Karagümrük ile Adana Demirspor, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak ve Hatayspor ile Erzurum BB'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.